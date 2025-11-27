Следж-хоккеисты Башкирии готовятся к новым соревнованиям

Команда по следж-хоккею «Булат» продолжает подготовку к новым соревнованиям. В этом сезоне коллектив, в основном состоящий из ветеранов спецоперации, выступает на чемпионате России.

Позади у коллектива участие в трех этапах. Первые два башкирские хоккеисты провели в чемпионате Высшей лиги. А третий прошел в «Лиге героев», где соревнуются команды ветеранов СВО.