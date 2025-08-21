Офтальмолог из Уфы выпустила свою первую песню

Лучший врач-офтальмолог республики Гульназ Мусина осуществила свою детскую мечту. Окулист диспансерно-амбулаторного отделения микрохирургии глаза начала писать песни. Не так давно она сняла клип на композицию «Когда родные рядом».

На работе или дома — настроение Гульназ Мусиной наполнено музыкой. Она может выписывать рецепты врачебным почерком, но вот слова её песен ложатся в душу каждому. Офтальмолог уже 23 года работает в Уфимской клинической больнице №8. Как и у всех, у неё была мечта, которую она смогла осуществить спустя годы. Сейчас пишет песни, выступает и снимает клипы.

У офтальмолога есть свои постоянные пациенты, которые раньше и не знали, что врач занимается музыкой. Сейчас они не только её клиенты, но и слушатели. В прошлом году Гульназ стала победителем республиканского конкурса как «Лучший офтальмолог». Её профессионализмом гордятся коллеги, для многих она стала наставником.