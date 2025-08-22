Житель Башкирии выращивает более 200 сортов винограда

Житель Нуримановского района выращивает более 200 сортов винограда. Рафкат Ибрагимов из села Павловка занимается этим уже 9 лет. Мужчина планирует каждый год пополнять свою коллекцию.

Ягоду выращивает в теплицах, создавая необходимые условия для хорошего роста. По словам садовода, он практически живет в теплице, но работа по уходу за виноградом ему только в радость. Осенью выставляет объявление о продаже своих черенков. Ухоженные плоды Рафката Ибрагимова имеют большой спрос. Отправляет растения не только по России, но и за рубеж.