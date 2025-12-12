У задержанных в Башкирии парней нашли более 200 пакетиков с наркотиками

Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Стерлитамаку задержали двух 20-летних местных жителей по подозрению в приобретении, хранении и сбыте наркотических средств.

При личном досмотре у одного из подозреваемых нашли 11, а у второго — 12 полимерных пакетиков с порошкообразным веществом. Основная партия была изъята в ходе обыска по месту жительства фигурантов, где правоохранители обнаружили и изъяли еще около 200 аналогичных пакетиков.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством — метилэфедроном.

В ходе проверки также выяснилось, что один из задержанных находился в федеральном розыске. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело.