В ЦРБ Красной Горки открылось обновлённое хирургическое отделение

В селе Красная Горка открылось хирургическое отделение в центральной районной больнице. Ремонт был проведен за счет собственных средств. Реконструкция обошлась в сумму более 5 миллионов рублей и заняла четыре месяца.

Здесь работают хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи. Палаты и кабинеты имеют современное оборудование и уже принимают первых пациентов.