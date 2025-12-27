При поддержке Башкирии открылся ДК в Красном Луче

Первый праздничный концерт на реконструированной сцене. Новое дыхание обрёл дворец культуры в городе Красный Луч, подшефном Башкортостану. В историческом здании, построенном силами шахтеров и местных жителей в 1934 году, были завершены ремонтные работы. Творческие коллективы уже готовятся к празднованию Нового года.

Под лучами софитов ярче стала не только новая сцена, но и сами дети, которые, по собственному признанию, светятся от счастья. Вокальный коллектив готовится к одному из первых концертов на отремонтированной площадке. Это их финальная репетиция в преддверии новогодних праздников.

Из старого остался только легендарный сценический пол. Полностью обновили сиденья и кровлю. В таких условиях и вдохновенье приходит лучше, говорит педагог по вокалу Лилия Лысенко. Она пришла работать в городской дворец культуры после ремонта. Раньше акустика в зале была совсем не та.

Дворец культуры в городе Красный Луч – одно из самых больших и старинных зданий во всей области. Зрительный зал рассчитан на 820 мест, есть кинозал, хореографические комнаты, большая библиотека. Благодаря Башкортостану заменили на современные все окна – а их почти три сотни. Дворец культуры, построенный горожанами и шахтерами, – гордость местных жителей, и этот очаг культуры не должен угасать, отмечают деятели искусств.