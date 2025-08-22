В Башкирии 11-летняя девочка получила пулевое ранение сердца

Врачи Башкирии спасли жизнь 11-летней девочки, у которой диагностировали пулевое ранение сердца. Подробности инцидента сообщает министр здравоохранения региона.
В Иглинском районе произошёл несчастный случай с пневматическим оружием. 11-летняя девочка получила ранение по неосторожности. Пострадавшую экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Девочка была в тяжёлом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой лёгкого. У пациентки была сильная слабость, боль при глотании и дыхании.
Хирургам потребовалась помощь кардиохирургов. Врачи подали заявку через санитарную авиацию. В детскую больницу оперативно выехал кардиолог Республиканской клинической больницы. Совместно они провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки и успешно извлекли пулю. После операции девочку перевели в кардиоцентр для дальнейшего наблюдения и лечения.
Фото: министерство здравоохранения РБ.