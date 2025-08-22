В Башкирии 11-летняя девочка получила пулевое ранение сердца

В Иглинском районе произошёл несчастный случай с пневматическим оружием. 11-летняя девочка получила ранение по неосторожности. Пострадавшую экстренно госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Девочка была в тяжёлом состоянии с проникающим ранением сердца и травмой лёгкого. У пациентки была сильная слабость, боль при глотании и дыхании.