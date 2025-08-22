В Уфе пенсионерка ради защиты внука избила ребёнка

Жительница Уфы обратилась в Следственный комитет с жалобой на избиение её 8-летнего сына. В ведомстве рассказали подробности произошедшего.

В феврале прошлого года на территории учебного заведения пенсионерка подошла к мальчику, с которым у её внука был конфликт. Женщина нанесла ребёнку несколько ударов и высказала угрозы. Пострадавшему мальчику потребовалась помощь врачей.