В Башкирии 16 пострадавших на производстве получили автомобили

16 жителей Башкортостана, получивших производственные травмы, сегодня стали обладателями новых автомобилей Lada Granta. Машины специально оборудованы системой ручного управления – это транспорт, который помогает им оставаться самостоятельными в повседневной жизни.

Среди счастливых владельцев – Искандер Динеев из Илишевского района. Для него это уже четвертая машина от Соцфонда. В первый раз он получил «Оку», а с сегодняшнего дня будет возить жену и ребенка уже на новенькой «Гранте».

В этом году региональное отделение Социального фонда России направило на обеспечение транспортом пострадавшим на производстве более 36 миллионов рублей, благодаря чему 33 человека получили автомобили. Кто-то сел за руль собственной машины впервые, а для кого-то транспорт стал продолжением долгой истории восстановления после травмы.