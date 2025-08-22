Стало известно, кто выстрелил в 11-летнюю девочку из Башкирии

Напомним, ребёнка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу из Иглинского района. У девочки диагностировали проникающее ранение сердца и травму лёгкого. Пациентка чувствовала сильную слабость и боли при глотании и дыхании. Девочки провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки — и успешно извлекли пулю.