Стало известно, кто выстрелил в 11-летнюю девочку из Башкирии

Стали известны подробности травмирования 11-летней девочки, из которой извлекли пулю.

Напомним, ребёнка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу из Иглинского района. У девочки диагностировали проникающее ранение сердца и травму лёгкого. Пациентка чувствовала сильную слабость и боли при глотании и дыхании. Девочки провели торакотомию — операцию по вскрытию грудной клетки — и успешно извлекли пулю.

Как сообщает ИА «Башинформ», двое 11-летних детей играли с пневматическим ружьем, принадлежность которого в настоящее время не установлена. Полиция проводит проверку.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

