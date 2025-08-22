В Уфе на необорудованном пляже купались дети

В Уфе провели рейды по небезопасным местам для купания. Специалисты Управления гражданской защиты по Калининскому району и Центра общественной безопасности обследовали стихийные пляжи на реке Уфимке, близлежащем канале и озере Тёплом.

Эти водоёмы пользуются популярностью у жителей микрорайона Инорс, но купание здесь представляет серьёзную угрозу для жизни. На берегах установлены запрещающие знаки, а патрули регулярно проводят разъяснительную работу с отдыхающими.

Во время очередного рейда были обнаружены дети, находившиеся у воды без сопровождения взрослых. В таких случаях сотрудники составляют административные протоколы на родителей.