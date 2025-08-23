В Башкирии из ночного пожара спасли 9 человек

В Стерлитамаке в ночь с 22 на 23 августа произошёл крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС.

Огнём охватило однокомнатную квартиру на втором этаже многоквартирного жилого дома по улице Гоголя. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. До их прибытия часть жильцов покинула зону воздействия опасных факторов. Ещё 9 человек эвакуировали пожарные. Была применена тактическая вентиляция.