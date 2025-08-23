В Башкирии погиб водитель опрокинувшейся иномарки

22 августа около шести часов вечера на 100 км автодороги Уфа-Янаул произошла смертельная авария. Подробности рассказали в ГАИ.

Водитель грузовика допустил выезд на полосу встречного движения, чтобы избежать наезда на стоящий на перекрестке УАЗ «Патриот». Большегруз столкнулся с встречной «Шкода Октавиа». Иномарку отбросило в кювет. Машина опрокинулась. А «Патриот» совершил касательное столкновение и столкнулся с впереди стоящей «Киа Рио».