В Башкирии продолжается уборка урожая

Аграрии Стерлитамакского района первыми в республике намолотили 100 тыс. тонн зерна в рамках нынешней уборки. И это при том, что работа проходит в сложных погодных условиях.

Поначалу была жара, затем проливные дожди. Хлеборобам дорога каждая минута. Наибольшую урожайность даёт озимая пшеница. Её собрали с более чем 15 тыс. гектаров. Практически все хозяйства приступили к уборке яровых. Всего по району на уборке занято 144 комбайна. Также практически все сельхозпредприятия приступили к осеннему севу под урожай 2026 года.