В Уфе пожилая женщина застряла в проходе квартиры

Накануне, 23 августа, в Уфе помощь спасателей потребовалась 80-летней женщине. Подробности рассказали в Управлении гражданской защиты.
Пенсионерка застряла в проходе входной двери на 6 этаже. Прибывшие спасатели установили, что женщина лежала поперек коридора. Попасть в квартиру через дверь специалисты не могли. Бригада применила средства индивидуальной защиты от падения с высоты и спустилась с соседнего окна на балкон, чтобы открыть дверь изнутри.
Женщину обнаружили лежащей возле входа. Прибывшие врачи приняли решение транспортировать пострадавшую. Пенсионерку госпитализировали.
Фото: УГЗ г. Уфы.