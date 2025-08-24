В Уфе пожилая женщина застряла в проходе квартиры

Пенсионерка застряла в проходе входной двери на 6 этаже. Прибывшие спасатели установили, что женщина лежала поперек коридора. Попасть в квартиру через дверь специалисты не могли. Бригада применила средства индивидуальной защиты от падения с высоты и спустилась с соседнего окна на балкон, чтобы открыть дверь изнутри.