В Уфе проходит чемпионат страны по боксу среди женщин

Каждый день во Дворце борьбы сильнейшие представительницы этого вида спорта выявляют победительниц в ринге в утренней и вечерней сессиях. Накануне свои поединки провели спортсменки в весовых категориях 54 и 70 килограммов.
Уверенно одержала первую победу на турнире и прошла в следующий раунд трехкратная чемпионка России Наталья Самохина из Новосибирской области. Она была сильнее землячки Лайло Скуратовой.
Поддерживают участниц турнира семикратная чемпионка России Саадат Далгатова и чемпионки мира Елена Савельева и Нуне Асатрян. Кстати, Асатрян два года назад на таком же чемпионате в Уфе стала победительницей в весовой категории до 60 килограммов. Сейчас спортсменка приехала в столицу Башкортостана в качестве гостьи, она восстанавливается после травмы.