В Уфе проходит чемпионат страны по боксу среди женщин

Каждый день во Дворце борьбы сильнейшие представительницы этого вида спорта выявляют победительниц в ринге в утренней и вечерней сессиях. Накануне свои поединки провели спортсменки в весовых категориях 54 и 70 килограммов.

Уверенно одержала первую победу на турнире и прошла в следующий раунд трехкратная чемпионка России Наталья Самохина из Новосибирской области. Она была сильнее землячки Лайло Скуратовой.