«Между нами»: «Дни армейской культуры» и «Романтика осени» в Уфе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

На Советской площади Уфы в День российского флага торжественно стартовал фестиваль классической музыки «Романтика осени». Теперь традиционный. В этом году он проходит в рамках «Дней армейской культуры» в Республике Башкортостан.