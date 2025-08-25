«Между нами»: «Дни армейской культуры» и «Романтика осени» в Уфе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.
На Советской площади Уфы в День российского флага торжественно стартовал фестиваль классической музыки «Романтика осени». Теперь традиционный. В этом году он проходит в рамках «Дней армейской культуры» в Республике Башкортостан.
Для многих представление о культуре в армии умещается в рамки конкурса строя и песни. На самом деле это огромный художественный пласт традиций и искусства самых разных жанров: изобразительного, литературного, музыкального, песенного и даже танцевального. Обо всём подробнее – в нашем видео.