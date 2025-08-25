В Уфе школьникам в День флага России вручили паспорта

В Уфе в Штабе общественной поддержки прошла торжественная церемония вручения паспортов подросткам. Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Ценный документ из рук ветерана МВД получили школьники Кировского района Уфы. Церемония прошла в особой, праздничной атмосфере. Подобные акции, организуемые при участии общественников и ветеранов, стали доброй традицией. Они направлены на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и подчеркивают преемственность поколений.

