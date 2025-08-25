Власти Башкирии обсудили готовность школ к учебному году

С 1 сентября в школах появится новый учебный курс «История родного края». Кроме того, вводится единое расписание уроков, по всей стране определены даты начала каникул. Через неделю дети вернутся за парты, и на оперативном совещании в ЦУРе говорили о готовности школ.
В республике продолжат экологическую акцию «Зеленая Башкирия». Она направлена на озеленение пространств путем высадки деревьев и зеленых насаждений. В этом году она стартует с 20 сентября и продлится до 4 октября, единым днем проведения акции станет 27 сентября.