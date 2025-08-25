Власти Башкирии обсудили готовность школ к учебному году

Завтра на республиканском педагогическом августовском совещании в Бирске мы подведём итоги и поставим новые задачи. До этого в Уфе вручим новые школьные автобусы – более 200 единиц. Это очень радостное событие. Наша главная задача – дать старт работе всех школ. 1 сентября – важный день. Необходимо организованно начать новый учебный год.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан