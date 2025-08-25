Власти Башкирии обсудили готовность школ к учебному году

С 1 сентября в школах появится новый учебный курс «История родного края». Кроме того, вводится единое расписание уроков, по всей стране определены даты начала каникул. Через неделю дети вернутся за парты, и на оперативном совещании в ЦУРе говорили о готовности школ.

Завтра на республиканском педагогическом августовском совещании в Бирске мы подведём итоги и поставим новые задачи. До этого в Уфе вручим новые школьные автобусы – более 200 единиц. Это очень радостное событие. Наша главная задача – дать старт работе всех школ. 1 сентября – важный день. Необходимо организованно начать новый учебный год.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике продолжат экологическую акцию «Зеленая Башкирия». Она направлена на озеленение пространств путем высадки деревьев и зеленых насаждений. В этом году она стартует с 20 сентября и продлится до 4 октября, единым днем проведения акции станет 27 сентября.

Прошу всех глав муниципалитетов внимательно подойти к этой работе и организованно провести акцию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Пенальти