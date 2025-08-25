В Уфе прошли рейды среди условно осуждённых должников

В Уфе судебные приставы совместно с инспекторами ФСИН провели рейд среди должников. В поле зрения были уже осужденные, отбывающие условное наказание. Одних приговорили к сроку за соучастие в телефонных мошенничествах в отношении пожилых, кто-то проворачивал махинации с недвижимостью.
По постановлению суда людей обязали компенсировать ущерб. Но не все это делают исправно. Злостные неплательщики порой просто не открывают дверь. За одной из таких, например, числилась сумма порядка 13 миллионов рублей.
Все осужденные обязаны регулярно отмечаться у инспекторов, сообщать об актуальном месте проживания. Впрочем, даже это не гарантия, что при очередном визите должник будет найден по указанному адресу. Приставы совместно с инспекторами посещают не только адреса, но и места работы. Если человек не платит, долг может взыскиваться через конфискацию имущества.