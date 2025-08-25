В Уфе прошли рейды среди условно осуждённых должников

В Уфе судебные приставы совместно с инспекторами ФСИН провели рейд среди должников. В поле зрения были уже осужденные, отбывающие условное наказание. Одних приговорили к сроку за соучастие в телефонных мошенничествах в отношении пожилых, кто-то проворачивал махинации с недвижимостью.

По постановлению суда людей обязали компенсировать ущерб. Но не все это делают исправно. Злостные неплательщики порой просто не открывают дверь. За одной из таких, например, числилась сумма порядка 13 миллионов рублей.