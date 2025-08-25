Врачи Башкирии удалили опасное новообразование у пациента

В Башкирии провели новую операцию — эндоскопическое удаление поражённого опухолью большого дуоденального сосочка. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, 75-летний пациент обратилась в Республиканскую клиническую больницу им. Г. Г. Куватова с жалобами на боли в правом боку, слабость и изжогу. После обследования у него была выявлена аденома большого дуоденального сосочка, который помогает регулировать поступление желчи и сока поджелудочной железы.

С учетом возможной угрозы злокачественности, медицинская команда решила выполнить эндоскопическую папиллэктомию. Этот метод является более современным и менее травматичным по сравнению с традиционными операциями, требующими больших разрезов и длительного восстановления.

В Минздраве подчеркнули, что новообразования в данном месте могут представлять серьезную опасность. Если бы пациент не обратился за помощью вовремя, опухоль могла бы перерасти в злокачественную, что потребовало бы более сложного вмешательства. В ведомстве призывают не игнорировать симптомы и регулярно проходить медицинские осмотры.