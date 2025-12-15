Врачи из Уфы спасли язык пациенту с помощью уникальной операции

В Городскую клиническую больницу №21 Уфы поступил мужчина после эпилептического приступа с тяжелой травмой и массивным кровотечением в боковой поверхности языка. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Орган сильно увеличился в размерах, приобрел синюшный цвет и почти потерял подвижность из-за нарушения кровоснабжения и внутреннего кровоизлияния.

Врачи решили провести редкую операцию — эндоваскулярную эмболизацию. Через небольшой прокол в артерии под рентгенологическим контролем они провели микрокатетер к источнику кровотечения и «запечатали» его специальными материалами, сохранив при этом все функции органа.

Как отметили в ведомстве, эта инновационная операция, впервые выполненная в регионе, открывает новые возможности для рентгенохирургического лечения сложных травм.