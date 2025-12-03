Уфимские врачи сохранили язык пациента после тяжелой травмы

В больницу №21 Уфы после перенесенного эпилептического приступа поступил пациент. Вследствие травмы у него развилось кровотечение боковой поверхности языка.
Как сообщили в пресс-службе Минздраве республики, язык пациента увеличился, приобрел синюшный оттенок, а его подвижность была резко ограничена. Первоначальные меры, консервативная терапия и традиционная хирургическая операция по ушиванию раны, не остановили кровотечение. Консилиум врачей принял решение выполнить высокотехнологичную операцию — эндоваскулярную эмболизацию сосудов языка.
Вмешательство провели специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.
В результате врачи восстановили подвижность языка и речи пациента. Вскоре он был выписан для дальнейшего наблюдения у хирурга-стоматолога по месту жительства.
Фото: Минздрав РБ.