В Уфе открылась выставка художника-иллюстратора Азата Кужина

В Уфе открылась персональная выставка художника-иллюстратора Азата Кужина «Дыхание времен. Урал-батыр». В экспозиции представлены десятки работ, посвящённых истории башкирской конницы времён Отечественной войны 1812 года и заграничного похода российской армии.

Это первая выставка Азата Кужина в Уфе за 30 лет творчества. Поклонники называют Азата «северным амуром» башкирских зарисовок. Выставка продлится две недели. Для гостей это возможность увидеть реконструкции башкирского костюма и военной истории.