В Уфе подросток устроил гонки с полицией на машине без номеров

В Уфе 15-летний подросток катался на автомобиле, разукрашенном маркером, без госномеров. Несовершеннолетнего задержали в рамках профилактической акции «Не рули, малай!» после того, как неравнодушные граждане сообщили о нарушении через чат-бот Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС нашли автомобиль, но водитель попытался скрыться. Вскоре его задержали на улице Первомайской. Как оказалось, за рулём сидел подросток, у которого не было водительского удостоверения.

Он признался, что взял машину у своего друга. Инспекторы отстранили его от управления, а автомобиль отправили на спецстоянку. Юноша пообещал больше так не делать. Его родителей вызвали на место происшествия.

Теперь семью ждёт разговор в Комиссии по делам несовершеннолетних, где, помимо штрафа, будет решаться вопрос о постановке подростка на профилактический учёт.