В Уфе подросток без прав устроил погоню с ДПС

На днях во время несения службы в уфимском микрорайоне Черниковка сотрудники ГАИ заметили «ВАЗ-2112». Инспектор попытался остановить транспортное средство, но водитель, проигнорировав требование, лишь добавил газу.

Сотрудники полиции незамедлительно начали преследование автомобиля. Спустя некоторое время его удалось задержать вблизи населенного пункта Старые Турбаслы.

При проверке документов выяснилось, что за рулем находился 17-летний парень, у которого нет соответствующих навыков управления автомобилем. К тому же, он не проходил обучение в автошколе.

С несовершеннолетним провели профилактическую беседу, после чего привлекли к административной ответственности по шести статьям КоАП РФ.

Автомобиль поместили на спецстоянку. В отношении родителей подростка собраны материалы для передачи в КДН. Их могут привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетнего.