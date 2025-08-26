«URAMBAIRAM» объединит уличную культуру в Уфе

Соревнования по баскетболу 3×3 будут проводиться в течение дня по шести категориям: юноши и девушки 12-15 лет, юниоры и юниорки от 16-ти 21-го года, мужчины и женщины от 22-х лет и старше. Для участия в турнире необходимо подать онлайн-заявку, ссылка на регистрацию размещена на сайте организатора. Прием заявок стартовал 26 августа и продлится до 7 сентября.