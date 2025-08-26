«URAMBAIRAM» объединит уличную культуру в Уфе

13-го сентября Арт-КВАДРАТ вновь станет центром стрит-культуры – в этот день состоится фестиваль уличных видов спорта «URAMBAIRAM». В программе турниры по баскетболу 3х3 и чирлидингу, фиджитал-состязания и танцевальные баттлы по break dance.
Соревнования по баскетболу 3×3 будут проводиться в течение дня по шести категориям: юноши и девушки 12-15 лет, юниоры и юниорки от 16-ти 21-го года, мужчины и женщины от 22-х лет и старше. Для участия в турнире необходимо подать онлайн-заявку, ссылка на регистрацию размещена на сайте организатора. Прием заявок стартовал 26 августа и продлится до 7 сентября.
Подать заявку на участие в турнирах по фиджитал-баскетболу, брейкингу и чирлидингу можно будет на сайте.
Также в рамках фестиваля «URAMBAIRAM» состоится презентация баскетбольного клуба «Динамо», чьи команды в предстоящем сезоне выступят в том числе в Чемпионате России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги и Высшей лиги. Обновлённый состав представит и БК «Уфимец».
Кроме того, у гостей фестиваля появится возможность вживую пообщаться со спортсменами. Например, в ходе фото- и автограф-сессии. Также будут организованы зоны активности с баскетболистами.
Гостей фестиваля также ждут сеты от топовых диджеев (Martinez, Air и др.) и выступления кавер-групп («Summer breeze», «Sunrise»).
Открытие фестиваля «URAMBAIRAM» – в 17:00. Финальные игры по баскетболу 3х3 начнутся в 17:30. А выступления кавер-групп запланированы на 19:00.
Вход и участие в турнирах бесплатные.
URAMBAIRAM – это уникальное мероприятие, объединяющее профессионалов и любителей баскетбола 3х3, брейкданса, чирлидинга, фиджитал-спорта и других направлений уличной культуры.
Фестиваль проводится в рамках грантовой поддержки для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий, предоставленной Министерством спорта Республики Башкортостан в соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан.
Организаторы – АНО «Баскетбольный клуб «Уфимец» совместно с министерством спорта РБ, АНО «Баскетбольный клуб «Динамо» и городским центром Арт-КВАДРАТ.
Возрастное ограничение 6+