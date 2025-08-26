В Башкирии рыбалка отца и сына закончилась трагедией

В Краснокамском районе произошёл несчастный случай на воде. Подробности инцидента рассказали в МЧС региона.

57-летний мужчина с 87-летним отцом отправился на рыбалку. Они вышли на реку Кама на пластиковой моторной лодке и отплыли на 700 м. Из-за сильных волн лодку начало сильно качать. Плавательное средство наполнилось водой и затонуло. Отец с сыном оказались в реке.

На помощь рыбакам прибыли другие отдыхающие, однако пенсионера уже унесло течением. Когда мужчину всё же удалось вытащить из воды, он уже не подавал признаков жизни.