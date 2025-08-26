В Башкирии из-за участившихся трагедий на воде проходят рейды

В Краснокамском районе утонул рыбак. 57-летний мужчина с 84-летним отцом отправились ранним утром к водоёму. Вышли на пластиковой моторной лодке на реку Кама.
Из-за волн задняя часть судна начала раскачиваться, наполняться водой и тонуть. Мужчины оказались в реке. К тому моменту, как к ним подплыли другие рыбаки, отца унесло течением. Его вытащили из воды уже без признаков жизни.
В связи с участившимися трагедиями на воде в Башкортостане стартовал профилактический рейд. Особое внимание инспекторы уделяют наличию спасательных жилетов, исправности судов и соблюдению общих правил безопасности на воде. Только с начала года в республике зарегистрировано 44 трагедии, многие из них произошли из-за элементарной беспечности.