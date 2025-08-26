Пчеловоды из Башкирии отправили бойцам СВО более 50 кг меда

Семейная пара из Янаульского района, Ришат и Зинира Фарраховы, отправили бойцам специальной военной операции партию натурального меда. Супруги из деревни Янгуз-Нарат занимаются пчеловодством более тридцати лет, ежегодно собирая ароматный урожай.

Традиция поддерживать участников СВО продолжается у Фарраховых уже третий год. На этот раз они передали через добровольческий штаб имени Шаймуратова более 50 килограммов меда, расфасованного в индивидуальные емкости.

Как отмечают сами пчеловоды, такая помощь является их скромным вкладом в поддержку военнослужащих. Собранный мед должен не только поднять боевой дух защитников, но и обеспечить их природными витаминами.

Переданная партия в ближайшее время будет направлена в зону боевых действий вместе с другими гуманитарными грузами.