В Уфе открыли сервисный центр белорусской техники

В церемонии принял участие Глава Башкортостана и посол Беларуси в России. Центр является мультибрендовым. То есть здесь будут обслуживать практически любую технику, произведенную на предприятиях Беларуси. В том числе МАЗ, «Амкодор», «Минский тракторный завод». На церемонии открытия подписали соглашение о сотрудничестве с производителями белорусской техники.

Сегодня в Башкортостане работает порядка 11 тысяч единиц белорусской техники. Поэтому сервисная база была необходима для быстрого и качественного обслуживания. Решение о ее строительстве приняли на заседании в формате «Инвестчас». На территории есть большая открытая площадка для размещения техники. Но есть возможность и выезда специалистов. Кстати, все рабочие прошли обучение на белорусских предприятиях.