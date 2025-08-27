В лесах Башкирии заблудились двое детей

Накануне в экстренные службы поступил сигнал о том, что два ребенка потерялись в лесах Белорецкого района. Оказалось, 15-летние подростки из деревни Кузгун-Ахмерово, расположенной в нескольких километрах отсюда, ушли в лес без взрослых. Хотя такие прогулки были для них привычной практикой, в этот раз они потеряли ориентир и не смогли вернуться домой.