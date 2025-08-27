Глава Башкирии встретился с заместителем премьер-министра Правительства Беларуси

О развитии отношений Башкортостана и Беларуси говорили сегодня в Доме Республики. Глава региона Радий Хабиров встретился с Виктором Каранкевичем. Заместитель премьер-министра Правительства Беларуси отметил важность взаимодействия с Башкортостаном.

Причем сотрудничество подразумевается в разных сферах: промышленной, научной и культурной кооперации. Так, накануне в столице Башкортостана открылся мультибрендовый сервисный центр. Здесь будут обслуживать практически любую технику, произведенную на предприятиях Беларуси. В том числе МАЗ, «Амкодор», Минский тракторный завод.