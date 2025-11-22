Премьер-министр Башкирии посетил площадку ТОР Нефтекамска

В Нефтекамске прошло выездное заседание под руководством премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова с членами правительства региона. В городе действует территория опережающего развития. Это 30 резидентов.

Делегация посетила площадку производителей противоскользящих напольных покрытий. Коллектив активно помогает военнослужащим СВО: за все время направили гумпомощь более чем на 8 млн рублей.