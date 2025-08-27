В Уфе задержали группу дроповодов

В Уфе задержали так называемых дроповодов – тех, кто использует в криминальных целях банковские карты и счета других людей. Они принимали электронные платежи на карты левых пользователей и через крипту переводили деньги заказчикам. Параллельно искали по объявлениям жителей Башкортостана, которые продавали свои счета.