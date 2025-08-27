В Уфе обсудили перспективы женского предпринимательства

В Башкортостане обсудили перспективы женского предпринимательства. В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча членов Ассоциации «Женщин Бизнеса» с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Ириной Абрамовой.

На мероприятие пришли основатели и руководители успешных предприятий из разных секторов экономики, в том числе производства, здравоохранения, сферы услуг и IT. Они смогли поделиться мнениями и обсудить конкретные шаги для формирования условий для реализации предпринимательского потенциала женщин.