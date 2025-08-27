Музей Нестерова из Уфы будет сотрудничать со Студией военных художников им. Грекова

Синергия культуры и армии. В Уфе заключили культурное соглашение о сотрудничестве между Башкирским художественным музеем им. Нестерова и Студией военных художников им. Грекова. Церемония прошла в рамках Дней армейской культуры и 180-летия Русского географического сообщества.
Первым шагом совместной работы стала выставка «Открываем Россию заново, вместе!». В экспозиции впервые в истории республики представлены произведения грековцев – художников, чье творчество связано с военной историей и великими географическими открытиями. Их работы соседствуют с полотнами башкирских и российских живописцев из коллекции музея Нестерова, посвящёнными природе и людям страны.