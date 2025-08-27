Музей Нестерова из Уфы будет сотрудничать со Студией военных художников им. Грекова

Синергия культуры и армии. В Уфе заключили культурное соглашение о сотрудничестве между Башкирским художественным музеем им. Нестерова и Студией военных художников им. Грекова. Церемония прошла в рамках Дней армейской культуры и 180-летия Русского географического сообщества.