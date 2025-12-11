В Башкирии появился музей Военно-морского флота

В Октябрьском появился музей Военно-морского флота. Пространство с уникальными экспонатами расположилось во дворце детского и юношеского творчества, где действует центр патриотического воспитания. Инициаторами стали члены Морского братства. Именно они собрали коллекцию экспонатов. К слову, в этом году в центре появился интерактивный музей СВО.

Именно так называют музей сами ветераны ВМФ. Такой корабль даёт отправиться в большое путешествие по просторам истории флота. Порядка тысячи экспонатов рассказывают о разных сторонах службы на море. Экземпляры униформы, макеты кораблей, знаки отличия и многое другое – всё это собиралось членами морского братства города по крупицам, помогали неравнодушные люди.

Идею музея ветераны морфлота вынашивали давно. И в этом году, наконец, нашли место во дворце детского и юношеского творчества, где можно будет проводить экскурсии, в первую очередь для детей. Вкладывали и свои средства.

Репортаж из зоны СВО. Местная жительница даёт интервью с флагом Советского Союза в руках, который теперь не боится демонстрировать. Именно это полотно и стало одним из главных экспонатов в музее спецоперации, который открылся в этом году. Благодаря VR-очкам можно переместиться в зону СВО и увидеть города, разрушенные противником.

Недостатка в желающих посетить музеи точно не будет. Тем более что дворцу присвоен статус «Дома Юнармии». Здесь регулярно дети занимаются подготовкой, в том числе парашютной. Есть специальные тренажёры, где ребята отрабатывают все движения, прежде чем в будущем совершат настоящий прыжок. К слову, укладка парашюта один главных навыков, которому обучают юнармейцев.

Юнармейцы плетут браслеты выживания, изучают единоборства. Подготовка идёт по самым разным направлениям. Как говорится, должны быть готовы всегда и ко всему. К слову, дети изучают и военную инженерию, IT-технологии и разработки программ, 3D-моделирование, работу с микросхемами и беспилотниками.

Сейчас заниматься в центр патриотического воспитания ходят более 800 детей. Развитие идёт также благодаря участию в различных программах, поддержку оказывают и спонсоры. Планы впереди серьёзные.