Жителей Башкирии выписали из больницы после отравления в Дагестане

В инфекционное отделение Дербентской ЦГБ с признаками отравления госпитализировали 17 детей и 2 взрослых. Выяснилось, что в больницу попали пловцы из села Кандры Туймазинского района.

В связи с происшествием Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело. В Минспорте региона уточнили, что поездка детей и их родителей была организована самостоятельно, без планов на соревнования.