В Башкирии прошла многодневная велогонка

Башкортостан на скорости. На дорогах Уфы и трассах Кушнаренковского района прошло Первенство Республики по велоспорту в дисциплине «шоссе — многодневная гонка». Соревнования длились три дня и подарили участникам и зрителям незабываемые эмоции.

Масштабное событие объединило около 150 со всего региона. Выступали представители Уфы, Салавата, Ишимбая, а также Мишкинского, Кушнаренковского, Благоварского, Чекмагушевского и Уфимского районов. Это дети до 12 лет и юниоры до 22 лет.

Стартовали и финишировали участники на базе биатлонного комплекса в Уфе. Сама гонка прошла по Кушнаренковскому району, на трассе села Медведёво. Место для второго этапа было выбрано не случайно: идеально ровное, асфальтированное полотно протяженностью 7,5 км обеспечивало не только высокую скорость, но и безопасность. А низкая интенсивность автомобильного движения и удобное расположение относительно Уфы сделали эту локацию идеальной для проведения гонки.

Здесь велогонщикам предстояло преодолеть 15-километровую дистанцию. Участники стартовали по очереди с 30-секундным интервалом. Параллельно с Первенством прошел Кубок Башкортостана «Велоспорт для всех».