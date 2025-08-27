В Уфе прошел финал фестиваля «Время героев»

В Уфе состоялся финал IV Всероссийского фестиваля патриотической песни «Время героев». Мероприятие проходило в рамках федерального проекта Минобороны России «Дни армейской культуры» по инициативе Главы региона Радия Хабирова, при поддержке Правительства Республики. Событие посвящено 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества и Году поддержки участников СВО и их семей в Башкортостане.

В гала-концерте приняли участие исполнители авторских песен, любители, бойцы спецоперации и их родные. Также, в день рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Героя России генерал-майора М. М. Шаймуратова, почетные гости возложили цветы к памятнику легендарного полководца.

Обращаясь к участникам специальной военной операции, вновь говорю, что мы преклоняемся перед вами, гордимся вами и бесконечно вас уважаем. И мы сделаем всё, чтобы ваша служба была легче, чтобы вы все вернулись домой живыми и невредимыми. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Глава Башкортостана наградил победительницу Гран-при «Время героев» Лидию Трифонову из Санкт-Петербурга. Она исполнила авторскую композицию «Победа впереди». Всероссийский конкурс патриотической песни проводится в четвертый раз. В этом году в нём участвовали 232 участника из 31 региона страны. Отборочные этапы прошли только 19 человек.