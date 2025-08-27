В Башкирии создадут новую систему реабилитации участников СВО

Глава Башкортостана предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в учреждениях культуры. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров на заседании совета по вопросам развития искусств. Также на встрече поднимали вопросы обновления музыкальных школ, развития киноиндустрии, театра и других направлений.

От остальных военных их вряд ли сейчас отличишь. Именно они, мобилизованные из Сибая, а конкретно работники городской филармонии, стали известными на всю страну, когда записали в автобусе исполнение песни «Шаймуратов-генерал». Уже несколько лет являются солистами ансамбля фронтовой бригады, которые дали более 2 тыс. концертов и поднимают боевой дух товарищей по оружию.

Они — настоящие герои! Поприветствуем Замира Янтурина, Радика Далхина, Ильгама Мухаметшина, Флорида Биргалина, Ильнура Заманова! Мы рады, что вы сегодня с нами. Спасибо деятелям культуры, которые через искусство сохраняют историю нашей страны. Выезжают на передовую, чтобы поднять боевой дух защитников Отечества. Мы поддерживаем режиссеров, писателей, кинематографистов, художников в поездках в зону СВО. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Тема СВО — центральная на заседании совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры. Радий Хабиров предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в учреждениях культуры.

Нам предстоит создать на базе учреждений культуры систему социокультурной реабилитации наших ребят, которые вернутся домой после СВО. Для этого мы используем весь потенциал нашей культурной отрасли, задействуем все направления работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В республике уже традиционными стали фестивали «Китап-Байрам» и «Айда-играть». Благодаря международной книжной ярмарке регион признан литературным флагманом России. Огромное внимание уделяют вопросам кадрового обеспечения.

Программа «Земский работник культуры» — Башкортостан первый из регионов, кто начал. Мы её представили в Совете Федерации. И сегодня президент России принял решение, что федеральный проект «Земский работник культуры» начинает свою работу, и уже 1100 работников получат федеральные гранты. Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Отличились и представители театрального сообщества республики. Они лидеры по числу полученных престижных премий «Золотая Маска». Затронули и тему поддержки самобытной культуры.

За последний год у нас появился официальный День башкирского эпоса «Урал-батыр», День курая. Создан Государственный ансамбль кураистов. Для гастролей по республике мы обеспечили артистов комфортабельным автобусом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отдельной строкой Глава Башкортостана уделил вопросу реконструкции памятника Салавату Юлаеву и музея национальному герою на северо-востоке региона.

Мы начали обновление Музея Салавата Юлаева. Приступили к реставрации памятника нашему национальному герою — самого узнаваемого символа культуры Башкортостана. Эту работу проводим совместно с Российской Академией художеств. От души благодарим Василия Зурабовича за помощь в этом важном для нас вопросе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан