В Башкирии создадут новую систему реабилитации участников СВО

Глава Башкортостана предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в учреждениях культуры. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров на заседании совета по вопросам развития искусств. Также на встрече поднимали вопросы обновления музыкальных школ, развития киноиндустрии, театра и других направлений.
От остальных военных их вряд ли сейчас отличишь. Именно они, мобилизованные из Сибая, а конкретно работники городской филармонии, стали известными на всю страну, когда записали в автобусе исполнение песни «Шаймуратов-генерал». Уже несколько лет являются солистами ансамбля фронтовой бригады, которые дали более 2 тыс. концертов и поднимают боевой дух товарищей по оружию.
Тема СВО — центральная на заседании совета при Главе Башкортостана по вопросам развития культуры. Радий Хабиров предложил, чтобы участники спецоперации после возвращения домой проходили социальную реабилитацию в учреждениях культуры.
В республике уже традиционными стали фестивали «Китап-Байрам» и «Айда-играть». Благодаря международной книжной ярмарке регион признан литературным флагманом России. Огромное внимание уделяют вопросам кадрового обеспечения.
Отличились и представители театрального сообщества республики. Они лидеры по числу полученных престижных премий «Золотая Маска». Затронули и тему поддержки самобытной культуры.
Отдельной строкой Глава Башкортостана уделил вопросу реконструкции памятника Салавату Юлаеву и музея национальному герою на северо-востоке региона.
Деятели культуры и искусства поднимали самые разные вопросы. Это и обновление музыкальных школ, будущее киноиндустрии и многое другое. По поводу творческих конкурсов Радий Хабиров поручил провести инвентаризацию всех мероприятий, наполнить их новым содержанием и помочь финансово в их организации.