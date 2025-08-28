Сотрудники ГАИ Уфы проводят рейды по пассажирским автобусам

Сегодня, 26 августа, в Уфе проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Рейды ГАИ организованы в рамках операции «Автобус».

Фото №1 - Сотрудники ГАИ Уфы проводят рейды по пассажирским автобусам

По данным ведомства, мероприятия направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и снижение числа ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы, совместно с другими заинтересованными организациями, проверяют техническое состояние автобусов, а также наличие и соответствие всех необходимых документов. Особое внимание уделяется иностранным водительским удостоверениям и разрешительным документам для работы в России.

Фото: ГАИ Уфы.

