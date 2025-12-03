В Уфе сотрудники ГАИ нашли авто с аннулированной регистрацией

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы с помощью системы СПО «Паутина» остановили на маршруте патрулирования «Шкоду Рапид». Проверка показала, что регистрация автомобиля была ранее аннулирована из-за неустранения нарушения.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, незаконно установленное газобаллонное оборудование так и не было снято, как того требовали в полиции. Инспекторы изъяли государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации ТС.