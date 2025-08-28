Жителя Башкирии приговорили к обязательным работам за пьяное вождение

Стерлитамакский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в ночь на 10 февраля этого года мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками ГАИ.

Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ, которые он должен отбывать не более 4 часов в день. Работы будут проходить на объектах, определенных органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Также ему запретили управлять транспортными средствами сроком на 2 года.