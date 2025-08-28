В Уфе два брата напали на скорую помощь

Как сообщили в прокуратуре региона, инцидент произошёл в апреле. Сотрудники скорой помощи прибыли на вызов в многоквартирный дом по улице Мира, где проживали 38-летний и 42-летний родственники. Один из них, находясь в состоянии опьянения, устроил скандал и схватился за нож. Мужчины проследовали за уходящими с места происшествия врачами и нанесли удары по служебной машине. Они угрожали и проявляли агрессию.