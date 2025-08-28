За сутки шесть человек заблудились в лесах Башкирии

В лесных массивах Башкирии продолжают теряться люди. Подробности происшествий рассказали в Госкомитете республики по ЧС.
По данным ведомства, накануне вечером в лес за грибами отправилась семья из четырех взрослых и одного ребенка из села Усман-Ташлы Ермекеевского района. В какой-то момент их автомобиль застрял, и они заблудились. К счастью, благодаря усилиям сотрудников муниципалитета семью нашли и вывели из леса, а их машину отбуксировали. Никто не пострадал.
В другом случае недалеко от села Миндяк Учалинского района ночью в лесу пропал 56-летний мужчина. Его нашли родственники, однако мужчине стало плохо. Его доставили в больницу.