За сутки шесть человек заблудились в лесах Башкирии

По данным ведомства, накануне вечером в лес за грибами отправилась семья из четырех взрослых и одного ребенка из села Усман-Ташлы Ермекеевского района. В какой-то момент их автомобиль застрял, и они заблудились. К счастью, благодаря усилиям сотрудников муниципалитета семью нашли и вывели из леса, а их машину отбуксировали. Никто не пострадал.