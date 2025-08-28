В Уфе проходит антикоррупционный семинар-совещание Минэкономразвития России

В двухдневном заседании принимают участие сотрудники ведомств, обеспечивающих экономическую безопасность страны, которые стоят на страже борьбы с преступностью, восстанавливают справедливость, защищают права граждан и исполнение госбюджета. На встрече обсудят вопросы целевого расходования средств федеральной казны, контроля госзаказов и реализации крупных инфраструктурных проектов в регионах.

Здесь собрались руководители подразделений органов внутренних дел, обладающие широкими компетенциями, профессиональным и управленческим опытом. Совещание создаёт новые стимулы к повышению эффективности деятельности, а возможность обсудить острые вопросы и обменяться опытом является бесценной. Мы с вами совместно решаем задачи по обеспечению законности и правопорядка в республике. Сообща реализуем комплекс мер, которые благоприятно сказываются на экономической ситуации и общественной стабильности в регионе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По словам начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Минэкономразвития России, в центре внимания находятся задачи, связанные с новыми регионами России. В них ведется работа по контролю исполнения бюджетов и совершенствованию деятельности ответственных структур.

Это мероприятие мы проводим раз в год, чтобы обсудить насущные вопросы и выработать совместные подходы в работе. Благодарю руководство республики и Уфимский юридический институт за организацию встречи.

Андрей Курносенко, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии