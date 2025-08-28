В Уфе проходит антикоррупционный семинар-совещание Минэкономразвития России

Здесь собрались руководители подразделений органов внутренних дел, обладающие широкими компетенциями, профессиональным и управленческим опытом. Совещание создаёт новые стимулы к повышению эффективности деятельности, а возможность обсудить острые вопросы и обменяться опытом является бесценной. Мы с вами совместно решаем задачи по обеспечению законности и правопорядка в республике. Сообща реализуем комплекс мер, которые благоприятно сказываются на экономической ситуации и общественной стабильности в регионе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан