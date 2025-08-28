В Уфе проходит антикоррупционный семинар-совещание Минэкономразвития России

В двухдневном заседании принимают участие сотрудники ведомств, обеспечивающих экономическую безопасность страны, которые стоят на страже борьбы с преступностью, восстанавливают справедливость, защищают права граждан и исполнение госбюджета. На встрече обсудят вопросы целевого расходования средств федеральной казны, контроля госзаказов и реализации крупных инфраструктурных проектов в регионах.
По словам начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Минэкономразвития России, в центре внимания находятся задачи, связанные с новыми регионами России. В них ведется работа по контролю исполнения бюджетов и совершенствованию деятельности ответственных структур.