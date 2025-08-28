Башкирский Сибай может стать столицей камнерезного искусства России. Такое решение будет приниматься в рамках «Инвестсабантуя». Об этом на брифинге сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.

В сентябре Сибай примет VII Инвестиционный сабантуй «Зауралье». Также в рамках форума будет работать комиссия Всемирного совета ремёсел. В Сибае давно и активно развивается добыча камня и искусство работы с ним. Комиссия намерена посетить карьер, где добывают яшму и колледж, где обучают камнерезчиков, и другие объекты.