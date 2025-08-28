В Башкирии санаторий «Красноусольск» увеличил прием отдыхающих почти на 50%

Санаторий «Красноусольск» в Республике Башкортостан увеличил прием отдыхающих почти на 50% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.