В Башкирии санаторий «Красноусольск» увеличил прием отдыхающих почти на 50%

Санаторий «Красноусольск» в Республике Башкортостан увеличил прием отдыхающих почти на 50% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.
Эксперты помогли оптимизировать работу двух основных направлений — первичного приема отдыхающих и уборки номеров, что принесло ощутимый экономический эффект. Вместо 555 отдыхающих в этот летний сезон санаторий смог принять 836 человек. Это уже третья здравница региона, которая успешно справилась с внедрением инструментов бережливого производства.
Оптимизация процессов приведения номеров в порядок, внедрение системы 5С и стандартизированной работы позволили сократить время генеральной уборки номеров на 25%.
Также эксперты провели реорганизацию работы медицинского персонала. После внедрения новых стандартов время первичного приема у врача сократилось на 12%. Открытие доступа администраторов корпусов к системе для записи пациентов уменьшило время ожидания приема в 3 раза.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
Фото: национальныепроекты.рф