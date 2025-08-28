В Башкирии санаторий «Красноусольск» увеличил прием отдыхающих почти на 50%

Санаторий «Красноусольск» в Республике Башкортостан увеличил прием отдыхающих почти на 50% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.

Фото №1 - В Башкирии санаторий «Красноусольск» увеличил прием отдыхающих почти на 50%

Эксперты помогли оптимизировать работу двух основных направлений — первичного приема отдыхающих и уборки номеров, что принесло ощутимый экономический эффект. Вместо 555 отдыхающих в этот летний сезон санаторий смог принять 836 человек. Это уже третья здравница региона, которая успешно справилась с внедрением инструментов бережливого производства.

Экономический эффект от внедрения бережливых инструментов в здравницах Башкирии демонстрирует то, как за счет грамотной организации труда можно улучшить показатели предприятия без значительных финансовых вложений. Это особенно важно для курортно-рекреационной отрасли республики.

Рустам Муратов, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ 

Оптимизация процессов приведения номеров в порядок, внедрение системы 5С и стандартизированной работы позволили сократить время генеральной уборки номеров на 25%.

Ранее уборка однокомнатного номера занимала 45 минут, двухкомнатного — 65 минут. После оптимизации процессов и пересмотра стандартов время уборки сократилось. Это позволяет обслуживать больше номеров без увеличения штата.

Альберт Калимуллин, старший руководитель проектов регионального центра компетенций

Также эксперты провели реорганизацию работы медицинского персонала. После внедрения новых стандартов время первичного приема у врача сократилось на 12%. Открытие доступа администраторов корпусов к системе для записи пациентов уменьшило время ожидания приема в 3 раза.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Фото: национальныепроекты.рф

